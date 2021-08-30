過去長年駐台的香港藝術家、竹圍工作室創辦人蕭麗虹，30日凌晨在新加坡辭世，竹圍工作室也發出訃聞證實此消息，消息一出，藝文好友不捨，「蕭老師的驟然離世，我們也很錯愕、震驚而不捨。目前正在等待家屬的安排，後續事宜我們會盡快掌握，擇日公告。」

竹圍工作室的聲明指出，蕭麗虹今年初身體出現狀況，也在尾牙餐宴上宣布退休消息，她將心中的夢想逐項交託給顧問團隊，專心接受治療，「只是，儘管嘗試了多種醫療組合，身體狀況仍不見好轉，在醫生的建議下，蕭老師決定到新加坡接受更完整的治療。今年年中，蕭老師在經過幾次療程後一度好轉，能以康健的姿態在竹圍工作室閉幕論壇中現身，道出對大家的期盼與祝福。」

受到大環境變化與疫情影響，竹圍工作室去年宣布將在今年12月底熄燈。蕭麗虹當時表示，竹圍工作室熄燈，是一個華麗轉身，她認為自己的階段性任務完成，加上淡北快速道路工程將開始，未來有數年工程，「竹圍工作室將不再是適合藝術家駐點創作的地方，百般不捨，但樂見年輕人用新的方式實踐藝術理想。」

蕭麗虹不久前才剛獲得台北文化獎，她出生於1946年，1976年後移居台灣，1995年她和一群藝術家，租了淡水捷運竹圍站現址旁的竹圍破雞寮空間，打造竹圍工作室，在台灣畫廊大多只展出名家作品的年代，勇於辦實驗性展覽，培育年輕藝術家，並開放國內外藝術家進駐交流，對台灣藝術創作環境有深遠影響。