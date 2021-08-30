甫在東京奧運拿下台灣羽球首金的「麟洋配」王齊麟、李洋26日首度與父親同台錄製李四端主持《大雲時堂》，王齊麟感性說：「這份榮耀除了感謝所有幫助過我們的人，但尤其要特別感謝爸爸媽媽。」王爸爸也回應「我最開心的是他們沒有忘記要繼續努力」，李洋接著表示：「很感謝王爸把我當成自己小孩，常傳簡訊來鼓勵我。」，讓人看到「麟洋配」CP不只球場上默契十足，連私下2家人感情也非常融洽。

王爸爸表示2人最棒的是，個性雖不相同，卻能完美互補，1個嚴謹，1個奔放，主持人李四端提到在雙人搭檔常會被開玩笑，關係像情侶，2位爸爸在麟洋配CP「相親」過程中是否有過爭執？李爸爸馬上說：「沒有，就像王爸爸常說的，父母感情好，這對孩子就會好，所以我們會約吃飯，還會喝酒聊天培養感情。」李洋驚訝喊：「我只知道他們會一起吃飯，但喝多少就不知道了」。

李洋的嚴以律己揚名國際，而其剛毅及嚴謹態度，也能從李爸爸身上略感一二，李四端談及李家父子之間會不會說「暖心話」時，李爸爸害羞說：「我學了很久，但只在接機時對李洋說過一次我愛你，他聽了嚇一大跳。」李洋也驚訝表示：「我沒想到我爸會說這句話，我這輩子只有聽過那次而已。」被問及若以一首歌來表示對爸爸的感謝時，王齊麟會選哪首？王齊麟也現場大秀歌藝，以〈爸爸媽媽〉一曲來表達對父親的感謝。

談及因東奧熱潮再度掀起運動員制度等諸多問題時，李洋說：「我會持續努力把自己的部分做好，但也希望有更多人注意還有很多優秀選手還沒被注意到。」主持人李四端談及最近的麟洋配熱潮，是否帶給雙方家人們諸多影響時，王齊麟說：「自從奪牌後，大家有時會太熱情而忘了我們的本質是運動員，我還是會希望大家可更專注在我們的本質上」，麟洋配也在節目中許願希望能在接下來世錦賽及亞運中能拿下好成績。節目在MOMOTV播出。