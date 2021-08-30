9／1就要開學了！今年因疫情攪局，小一新生家長無法跟著孩子進入校園，許多學校都高規格因應，設置中繼站、緩衝區，安撫接待每位新生，盼減少分離焦慮。（謝瓊雲攝）

就要開學了！彰化市平和國小設置好愛心加油讚專區，由心理師、輔導老師協助接應、安撫小一新生，減少孩子與家長的分離焦慮。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右）至彰化市平和國小視察，了解校園清消與防疫工作、物資整備情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右四）至彰化市平和國小視察，了解校園清消與防疫工作、物資整備情形。（謝瓊雲攝）

後天、9月1日國小就要開學了！由於防疫規定，校園全面禁止家長入校，讓不少小一新生家長心焦，彰化市平和國小請來心理師、輔導老師，進駐愛心加油讚專區，讓前往視察校園清消、防疫整備作業的彰化縣長王惠美也大讚貼心。

開學前夕，王惠美關心校園隔板、口罩、酒精，與額溫槍等防疫物資設備是否到位，她強調全縣中小學午餐用餐隔板均準備完成，家長們可以放心。

新學年度開學日，往年各校都會盛大隆重舉辦迎新活動，熱鬧迎接小一新生，安撫他們面對新環境的不安，新生家長們也會一路跟進學校教室，在教室內或走廊逗留觀課。

今年首度遇上嚴峻疫情攪局，小一新生必須在校門口就與爸媽分開，為了減少親子分離焦慮，各校都有因應做法；同安國小由高年級哥哥姊姊來帶領新生，認識校園玩遊戲闖關，湖北國小除了有哥哥姐姐當愛心小天使帶隊入班，還有請行政人員、打過疫苗的志工協助。

文祥國小提前在周末開放校園、教室，分流讓家長自由帶孩子參觀適應教室環境；南郭國小則事先拍攝影片，導覽簡介校內環境，讓家長與新生觀看。

不少學校都會設置中繼站、緩衝區，出動輔導老師安撫嚴重分離焦慮的孩子，被資深老師們暱稱為「十八相送專區」。彰化市平和國小在校內設立「愛心加油站(讚)」專區，有輔導老師、心理師接應，並輔以視訊設備，希望讓新生與無法進入教室的家長，都能少點焦慮，更安心、放心。