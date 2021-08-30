雙鐵非付費區在維持社交距離情況下可飲食(本報資料照片)

交通部30日進一步鬆綁防疫措施，其中觀光列車車上和雙鐵非付費區有條件開放飲食，另外雙鐵載客率從原來只能坐7成提高到可坐8成。

交通部表示，若要在國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳、旅宿業餐廳等室內用餐，持續依照指揮中心「餐飲業防疫管理措施」及地方政府相關規定。

國家風景區的部分，在非群聚、保持社交安全距離、單人活動及活動前後戴口罩等條件下，可游泳及衝浪；業者可帶客潛水（包含水肺潛水、自由潛水及浮潛）；室內更衣室改採單一出入口，容留量是承載人數的50％，並採實聯制、更衣全程戴口罩、出入口量體溫、使用完立即専人清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離；室外淋浴設備需採實聯制、淋浴前後戴口罩、專人定時清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。

滑水道、衝浪池及戲水遊樂設施有條件開放，上岸要立刻戴上口罩，分時段管制，且定期於分時段之間清消；游泳池有條件開放。

雙鐵的部分，除了觀光列車有條件開放飲食之外，台鐵的對號列車和高鐵列車載客人數限制從座位數7成提高為8成；車站非付費區也就是尚未進入票卡閘門之前可飲食，須保持社交距離。