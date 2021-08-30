莫子儀擔任第八屆台灣國際酷兒影展大使（陳俊吉攝）

獲金馬影帝殊榮的莫子儀，30日以影展大使身份，出席第8屆酷兒影展記者會宣傳，是他自5月疫情爆發後，首次在實體活動露面。前陣子疫情期間他多半宅在家，即使一整天沒和人說話也怡然自得，不過他坦言在艱辛的時刻，反而對周遭事物多了份「社會責任」，「我這段時間變得比較主動，因為我知道自己有些社會責任，需要為社會、環境做些努力」。

平時鮮少露面的莫子儀，近期多參與公開活動，例如朗讀會、擔任線上評審等，用公眾人物的號召力幫助需要曝光宣傳的單位，「希望可以盡一份力，多一些溫暖」，他笑道：「我其實也滿佩服自己的啦！」更表示每回面對完群眾後，其實都需要幾天「獨處閉關」來回復狀態，並開玩笑：「等到演藝圈恢復繁榮後，搞不好我就消失了。」

莫子儀今擔任影展大使出席酷兒影展記者會。（陳俊吉攝）

莫子儀正投入10月演出的舞台劇《混音理查三世》排練，也參與今年台北電影獎的評審工作，「等到舞台劇結束，到11月金馬獎頒獎之間，可能會先休息一下」。嘗試過各種演出的他，談到最想挑戰的角色，他打趣分享：「我想演一個不太說話的人，靠臉部表情或肢體來表演，其實這也比較符合我私下的樣子！」

第8屆台灣國際酷兒影展將於10月8日盛大展開，除了台北新光影城實體放映與KKTIX線上放映，主辦單位也安排映後座談、線上QA等相關活動，希望在疫情時代，持續用電影與民眾交流，打開多元對話空間。今年主題以「後同婚時代」為名，進一步探討進入同婚時代後，將面臨的生活、酷兒生養育權等社會議題。影院部分10月8到11日在台北新光影城放映，10月12至31日於KKTIX線上放映。