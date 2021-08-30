彰化縣前縣長卓伯源的胞弟卓伯仲，涉及彰化縣環保袋採購貪瀆案，卓伯源今表示，該案纏訟近7年後，在8月5日已宣判無罪確定，司法最後雖然讓正義來到，但名聲已毀，痛批暗黑勢力如此惡質與囂張，令人憤憤不平。

卓伯源指出，這樣打擊我們的暗黑勢力隱藏在社會各角落，化身為假正義人士，可能是貪腐官員、地方惡勢力、不肖司法檢調、政治黑勢力，甚至可能是假網軍，這些作為令人不屑與不齒。

卓伯源表示，除了彰化縣府環保袋事件，多年前吳敦義前副總統競選高雄市長連任錄音帶事件、黃俊英高雄市長選舉走路工事件、連勝文遭綠營側翼網軍假訊息抹黑等，大家記憶猶新，雖已還當事人清白，但傷害已造成，名譽已受損，又誰來還他們公道？

卓伯源直言，平庸的邪惡更如官僚殺人，真實的案例就發生在彰化縣衛生局長葉彥伯身上，葉局長只因防疫超前部署與台大公衛院合作，推動廣篩與血清檢測以確保社區安全，卻因違逆民進黨執政當局的旨意就被全面追殺抹黑，還被民進黨政府移送政風調查，最近才獲平反，如此邪惡的打擊令人唾棄。

卓伯源強調，從政清清白白，經得起檢驗，現任彰化市林姓市長故意在公開造勢場合誹謗汙衊他的操守，最近遭法院判刑確定，法院認證他從無任何前科紀錄，還給我清白名譽，但彰化市民進黨籍林姓市長的惡意攻擊、惡質抹黑絕對是最壞的示範。

卓伯源認為，他最近參加國民黨黨主席改選，惡質的暗黑手法卻蠢蠢欲動，企圖介入國民黨主席選舉，阻擋國民黨改革之路，他要嚴厲譴責這樣的不法行為，並相信自己會帶領國民黨征服艱辛與磨難，戰勝暗黑的勢力與平庸的邪惡，黎明的那一刻終將來到。