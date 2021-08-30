亞股上周展開全面強勢彈升，保德信投信指出，隨著美股維持多頭樂觀情緒，市場對於QE退場疑慮縮減，以及東北亞雙雄跌深反彈帶動，除了越南下跌之外，上周亞股全面大漲，其中以台股彈幅最為凌厲，單周漲幅達5.31％之多，居亞股之冠，其次是馬來西亞股市的4.75％，泰股上漲3.74％緊追在後，而前幾周與台股一樣苦情的南韓股市，上周漲幅2.4％，表現亦不俗。在強彈激勵下，今年來的亞股表現，前三強依序為越南的18.96％、印度的17.54％，以及台股的16.82％。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國聯準會主席在全球央行年會強調升息時程仍遙遠，鴿派立場為市場注入樂觀情緒，推升美股四大指數齊揚，那斯達克、S&P500指數續創歷史新高，使得年迄今S&P500指數漲幅來到逾20％，費城半導體指數更是出現強勁反彈，今年來漲幅高達22.93％，為四大指數漲幅之最，也帶動亞股上周的樂觀投資情緒，特別是以科技業為主的台韓雙市。

葉家榮說明，經濟數據方面，聯準會判斷通膨主要指標之一的7月美國核心PCE指數年增3.6％，增速符合預期，此外，美國商務部最新報告顯示，美國企業第二季獲利創下歷史紀錄達2.8兆美元，年增幅為69.3％，顯示美國景氣復甦動能持續增強，儘管單日確診人數近期有上升趨勢，然而在疫苗普及接種下，重症率已大幅下降，有利於至年底前的經濟復甦動能。

大陸股市上周指數出現彈升，不過整體而言，陸股仍在打底階段，保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，預期A股仍以結構性行情為主，產業表現分歧，政府重點扶持的半導體、新能源較受市場關注。經過前波修正後，目前中國股市本益比來到約13.5倍左右水準，略低於歷史平均，預期指數下向空間有限，加上今年企業獲利可望呈現雙位數成長，將成為支撐A股動能之一。

許智洋進一步說明，隨著中秋國慶將至，外傳茅臺酒廠已釋出相關舉措以抑制市場價格，降價效應導致貴州茅台股價承壓，不過茅台出廠價格仍維持1499元未改變，即使市價下跌亦不影響茅台今年獲利。近期市場仍擔心白酒的監管風險，然而觀察白酒業績能見度明確，中長期待壓制白酒板塊因素逐步消失，加上消費升級繼續推動成長，白酒股價可望止穩反彈。

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