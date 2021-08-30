夏季蚊蟲孳生，連蟑螂也囂張起來，不少人最怕看到小強入侵，一名網友在臉書社團提問，要怎樣做才能廚房的蟑螂清零，許多人分享各自的撇步，還有網友推薦靠一種水果，蟑螂就會跑光了。

一名男網友在臉書社團「家常菜」請教，是不是有什麼辦法可以讓廚房「零蟑螂」？也透露自己為了防堵蟑螂，餐後都會擦拭器具，就連廚餘也放冰箱冷凍，但還是不敵小強滲透。

貼文引發網友熱議，有人建議用放毒餌「一點絕蟑螂藥，很有效」、「水煙先處理，全家的區域都用」。另一派網友建議堵住任何入侵路線，「垃圾廚餘每天倒，廚房排水孔用膠布貼死」、「要用防蟑型排水孔」、「廚房有窗戶一定要關，因為會從窗邊跟紗窗縫鑽進來」。

也有網友分享天然密技，強調蟑螂很怕檸檬味，「滿屋子給它檸檬味，小強跑光光」，建議把擠剩的檸檬皮打汁加一點鹽加蘇打粉，平時擦拭廚房的時候加些檸檬，或是將切細的檸檬皮或是擠乾的皮渣，放進抽屜、櫃子、角落等處防蟑。她也補充，曾用洗碗精加檸檬水噴小強，小強馬上翻肚。