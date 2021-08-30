嘉義縣家畜疾病防治所表示，禁令上路後會突擊檢查，一旦發現有違法情況，將全面開罰，屆時廚餘套餐罰鍰最低8萬元起跳！（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所表示，禁令上路後會突擊檢查，一旦發現有違法情況，將全面開罰，屆時廚餘套餐罰鍰最低8萬元起跳！（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

8月22日國內首次發現越南輸入生豬肉檢出非洲豬瘟病毒後，農委會祭出廚餘禁令，今30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日起1個月內禁止養豬戶使用廚餘餵豬，嘉義縣家畜疾病防治所表示不再手軟、心軟，禁令上路後會突擊檢查，一旦發現有違法情況，將全面開罰，屆時廚餘套餐罰鍰最低8萬元起跳！

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，嘉縣各相關單位自23日起，分別從市場端、牧場端與廚餘端全面執行稽查工作，至27日止，市場端已完成FDA提供名單、警政署交辦清查處所與異國食品販售處共259處所稽查工作，經家畜所送驗火腿、香腸、肉包、素火腿、肉條等5件，檢驗結果為非洲豬瘟病毒陰性。

另牧場端已完成全縣271養豬場之疫情訪視與輔導工作，目前豬隻健康狀況良好，同步亦派遣消毒車加強公共區域消毒、肉品市場運輸車輛消毒、衛星定位查核及家畜健康聲明書查核工作，另配合中央監測轄內豬隻，含野豬等監測非洲豬瘟抗體，檢測結果皆未感染情形，同時也建立野外棄死豬隻標準作業流程。

至於廚餘端部分，林珮如說，除7場合法列管廚餘場外，亦盤點出轄內早年曾使用廚餘的養豬場59場，其中23家留有廚餘桶，甚至殘留味道和使用痕跡，存在高風險，訪查人員當場規勸，強調公告生效就會祭重罰。

林珮如說，為阻斷病毒藉由廚餘感染豬隻，配合農委會政策，相關單位將在9月分啟動聯合稽查，一旦查獲違規就開罰，按規定飼料管理法第20條、動物傳染病防治條例第28條和廢棄物清理法第39條可一次併罰，基本款就是8萬元起跳，不會寬貸。