開學季將至，雖國內疫情趨緩，但各校仍未有大意坐足防疫措施準備，為確保師生有安全學習的校園環境，健行科技大學企業管理系校友劉浩暐30日慷慨捐贈防疫面罩、護目鏡各800份，供師生教學、學習使用，以回饋過去母校對自己的幫助。

隨著9月各大專院校即將開學，各校防疫物資的準備成為開學前重要事項，健行科大企管系校友劉浩暐感於過去母校對自己的教導，30日特別捐贈防疫面罩、護目鏡各800份，供師生教學、學習使用，劉浩暐表示，大學就學期間，深受學校企業管理系教師的教導與栽培，為協助母校抗疫，才特別主動聯絡學校贈送防疫物資。

健行科大指出，校友劉浩暐目前擔任嘉沐國際有限公司董事長，大學時期除擔任系學會會長更擔任學生會會長，且熱心參與公共事務、表現活躍，廣得人緣，贏得師長喜愛，健行科大學李衍博副校長表示，非常感謝校友慷慨捐贈，協助守護校園防疫。

李衍博也提到，目前開學在即，學校已規劃完成各項防疫措施，呼籲同學們在暑假尾端，並提醒學生，如有出遊計畫，務必遵守政府防疫規定，照顧好自己，也照顧他人，讓大家在開學後能安心回到校園，持續學習。