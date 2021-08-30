雲林縣西螺鎮福興宮普渡法會，為154隻遭安樂死走私貓設牌位超渡。（西螺福興宮提供／張朝欣雲林傳真）

海巡署日前破獲走私未檢疫品種貓，導致154隻貓咪遭人道安樂死，引發社會議論，雲林縣西螺鎮福興宮長年置辦超渡動物靈服務，30日舉辦中元普渡法會，特別為154隻貓咪設置牌位超渡，為死去的毛小孩盡1份心力。

針對154隻遭安樂死走私貓，福興宮設置1處「召請動物靈香位」，154個牌位上寫著「道力超薦走私撲殺動物諸靈往生蓮位」，供桌上放滿寵物飼料、罐頭等供品。

福興宮表示，今年擴大舉辦中元普渡法會，不論是現場或網路報名人數均有顯著增加。普渡法會拔薦超渡對象包括歷代祖先、親屬、嬰靈、寵物、冤親債主，全方面為民眾服務。隨著普渡桌數增多，廟方決定擴大封街範圍。

福興宮指出，超渡動物靈的範圍除了毛小孩，現在多樣化的寵物都是服務的對象，另外，豢養的雞豬鴨魚等動物死亡後，也可以來辦理超渡。超渡是為了感謝寵物的陪伴、牲畜帶來的經濟照顧，透過法會宣經禮懺的功德迴向，祈願脫離畜生輪迴離苦得樂。