《一袋女王》日前邀請Apple、大牙、玉兔、謝承均及阿廖師，與主持人曾國城及代班主持人曾莞婷，討論認識多年好友的友情是越久越香，還是越來越僵。謝承均被問到對相識近20年好友曾莞婷最受不了的事，他說是看到曾莞婷從小女生變成女神，大家都想要追求她，接下來還說：「但她一直沒給我機會。」讓曾莞婷立刻八點檔女主角上身驚訝摀嘴喊：「他現在是在跟我告白嗎？」並笑稱「我等這一天等好久了，他終於開口了」，超戲劇化的演出，讓謝承均淡定的解釋說剛剛只是開玩笑，因為跟曾莞婷真的認識太久了，兩人會當一輩子的兄妹，「這樣2人的感情才會長久」。

當被問到相識以來對方的最大不同時，曾莞婷表示真的有認真想過，跟謝承均相識20年來他改變了些什麼，結果想了好久，真的想不出謝承均有什麼改變，還用「他的人就像吃了塑化劑一樣」來形容，笑他個性、外貌都沒變，猶如「千年老妖」。謝承均則回敬稱，剛認識曾莞婷時覺得她稍微稚嫩了一點，就是一個不會打扮的小女生，但現在已經是個很有自信的女神了，要真的說到改變，第一個就是曾莞婷上牌桌時，氣勢跟眼神無人能及，讓曾莞婷笑說上了牌桌就是要有殺氣，才會有磁場帶錢進來，這也是她至今贏牌至少8成的秘訣。另外則是曾莞婷是她遇過划拳最厲害的女生，尤其是玩5、10、15、20，曾莞婷划拳從不看對方的手，只看眼睛就能秒殺對方，曾國城立刻挑戰曾莞婷，結果不到3秒就立刻被打敗，本來想用演技蒙騙，沒想到只盯著眼睛看的曾莞婷立刻氣勢十足的抓包他，讓曾國城嚇得直說：「她眼神好殺喔！」

至於最受不了對方什麼，曾莞婷說謝承均就是人人好，只要他身邊有朋友表示很喜歡曾莞婷，還希望能獲得曾莞婷錄製的生日祝賀影片，謝承均就會毫無保留的轉達給她，最後再補上1句「不勉強，妳覺得OK就錄」，就因為這句話，曾莞婷都只能乖乖配合，讓她當場趁機向謝承均哭訴不要再逼她做不想做的事了，謝承均解釋說因為曾莞婷現在是女神，真的太多人喜歡，加上大家都知道兩人很要好，所以就會來拜託他，想說就盡量幫忙人家。節目將於31日晚間11點於衛視中文台播出。