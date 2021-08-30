BNT疫苗預計下周抵台，疫情指揮中心指出，這批疫苗將優先給12至18歲學生施打，剩下的疫苗，會開放民眾上預約平台，登記意願，照年齡接種。民進黨立委高嘉瑜坦言，在疫苗政策上民進黨是「一步錯，步步錯」，並指在採購疫苗方面，政府也不需要邀功，應該感謝民間出力，高嘉瑜還指出，政府在疫苗施打順序上的分類上的混亂與不均也引起了民怨。

高嘉瑜今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨就是「一步錯，步步錯」，從一開始採購3千萬劑BNT破局之後，疫情的問題、疫苗荒接踵而至，措手不及之下，就演變到今天民怨沸騰，「這也不是，那也不是」。

針對BNT疫苗的採購，高嘉瑜直言，民間的力量確實有幫助政府，政府真的不需要邀功，這都是要感謝民間的力量。而高嘉瑜分析了最近的疫苗亂象後指出，歸根究柢還是疫苗不夠的問題，而在大家為了自己的安危的情況下，也不會去苛責任何人，可是政府打疫苗的分類政策，也引起很多爭議，就是第1、2、3類到底定義是什麼，為何不斷膨脹？相較於國外，除了醫護之外，其他都用年齡區分，這樣的分類是「越分越累」，且大家也不知道分類的意義和標準到底何在，很多人就會質疑。

高嘉瑜也說，在某些施打分類族群不斷增加的情況下，年輕人感到的相對剝奪感越來越深，原本照年齡，可能疫苗大家都夠打，但某類人不斷爆增，突然變特殊族群優先打疫苗，分類標準混亂、不均導致民怨，這就是現在政府左右不是的情況。