交通部日前規劃「國旅券」，但民眾只能持國旅券向旅行社購買團體旅遊、個別旅遊、自由行產品等，等於都被旅行社綁住，不但民眾罵，相關業者更是罵翻。交通部觀光局30日宣布，經過討論後規劃國旅券可直接用於旅行社、觀光旅館、旅館、民宿及觀光遊樂業，以回應民意及觀光產業期待。

交通部日前規劃1000元國旅券，限額120萬份，民眾須於單一平台抽籤，中獎率約5％，且抽中後還要透過旅行社去買旅遊產品，並不符合絕大部份國人喜歡自由行的消費習性。觀光局表示，經交通部長王國材指示觀光局上周六日密集研商，30日觀光局長張錫聰再邀集相關公會討論，晚間拍板國旅券可直接用於合法旅行社、觀光旅館、旅館、民宿及觀光遊樂業。

另為了獎勵旅行業包裝相關部會優質團體旅遊行程，原定組團獎助經費由8億元增加至11億元，以擴大食、宿、遊、購、行等觀光關聯產業的內需消費效果，後續觀光局發放及使用國旅券、旅行業組團獎勵等細節，將於定案後對外公布。