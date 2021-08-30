大貓熊「團團」和「圓圓」過生日，臺北市立動物園於今（30）日上午「團團」、「圓圓」舉辦17歲生日慶祝活動，但可惜因為「團團」昨（8/29）日有疑似腹痛的徵兆，短時間內不宜攝取過多較精緻的食物(對貓熊而言，水果為精緻副食)，因此今日的慶生活動現場，由女兒「圓仔」代表「團團」接受大家的祝福，但圓仔幫爸爸過生日有許多插曲，讓人們覺得相當莞爾！

圓圓：哇！都是我愛吃的（台北市立動物園提供）

圓仔：蛋糕的數字語帶雙關哦！17是團圓的年齡，圓仔是8歲因為大貓熊「團團」和「圓圓」生日只差2天，每年都會一起慶祝生日，保育員總是發揮滿滿的創意和用愛來準備生日蛋糕。今年，保育員們特別準備給「圓圓」一個「『圓的』三層水果蛋糕」，蛋糕基底和所有的配件都以「圓形」的元素來製作，非常可愛!

圓圓：哇！都是我愛吃的（台北市立動物園提供）

「團團」：我沒事了，請大家不用擔心！（台北市立動物園提供）

「團團」也有特製的生日蛋糕，不過「團團」昨（8/29）天有腹痛等不適的症狀，經獸醫師看診並服用了幫助消化的藥物後排黏液便，症狀已獲得緩解，目前精神和進食情形都跟平常沒有兩樣，請大家不用擔心！不過為了讓「團團」的消化系統獲得充份的休息，短時間內不適合攝取過多的精料，因此今天的慶生活動由「圓仔」代表「團團」接受大家的祝福。

圓寶：媽媽，等等我一起切蛋糕呀！（台北市立動物園提供）

圓寶將最上層的蛋糕帶到棲架上慢慢享用（台北市立動物園提供）

圓寶被砸蛋糕，不生氣，拿到棲架大吃象徵蠟燭的甘蔗沒想到在慶生時，圓圓在大啖生日蛋糕，在摳水果蛋糕的水果時，一不小心把蛋糕弄掉了，卻巧合砸中了她的小孩「圓寶」，像是壽星在砸蛋糕似，畫面有趣，還好「圓寶」毛鬆並無受傷，反而偷偷將象徵「17」蠟燭的甘蔗拿到右邊的棲架上，啃個精光，這對母子倆也為這一場生日派對寫下好笑的插曲！

圓寶將最上層的蛋糕帶到棲架上慢慢享用（台北市立動物園提供）

※目前貓熊家族──

爸爸「團團」──

逐漸恢復健康中。

媽媽「圓圓」──

現在仍維持「一打一」的帶小孩狀態，小朋友活力驚人，一睜開眼就要跟媽媽玩還有吸奶，媽媽常常累到還來不及回到心愛的棲架上，就在路邊倒地睡著了!

姐姐「圓仔」──

終於度過了假孕期，恢復正常的生活，但在假孕期前需要大量進食來面對後續的不適，因此體重達到新里程，經過假孕期後體重仍維持在高點，保育員只好準備特製配方的「減肥窩窩頭」給「圓仔」，希望能夠讓她恢復到標準的體重。

妹妹「圓寶」──

則像吹氣球一樣變大，體重已經來到42.5公斤，保育員最怕小孩「耍賴」不回家，因為已經無法抱她回家了。

大貓熊「團團」和「圓圓」今天過17歲生日，因為還在防疫期間，為了避免室內過度群聚，並且讓更多民眾都可以安心、安全的參加生日活動，動物園特別規劃於動物園官方Facebook、MOD及Hami Video【天天ㄏㄤ貓熊】免費頻道共三個平臺，同時進行【大貓熊「團團」和「圓圓」17歲生日慶祝活動】線上直播，貓熊的粉絲們不妨一起在上線為「團團」和「圓圓」來一場生日祝福！