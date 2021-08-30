奪回政權的民兵組織塔利班（Taliban）今天證實，從未公開現身且行蹤幾乎不曝光的最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）人就在阿富汗。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說：「他人在坎達哈（Kandahar），他從一開始就住在那裡。」

副發言人卡里米（Bilal Karimi）表示：「他很快就會公開露面。」

自從塔利班8月中勢如破竹奪回政權以來，艾昆薩達尚未發表任何聲明。

塔利班向來不曝光他們最高領導人的行蹤，像是這個民兵組織的低調神祕創辦人歐瑪（Mullah Mohammad Omar）在1990年代塔利班主政期間，幾乎不曾前往首都喀布爾（Kabul），而且盡量避人耳目待在坎達哈的根據地，甚至不太願意見客。

坎達哈是塔利班的發源地，1996到2001年鐵腕統治阿富汗期間，就是定都於此。（譯者：曹宇帆）1100830