日本與印度之間多年來進行了數次聯合演習，雙方聯演規模也逐漸擴大，印度最近還準備派出蘇-30戰機參加與日本聯合演習。不過印日聯合軍演卻遭到中國軍事專家痛斥為「惡意出賣」中俄戰機技術與性能，因為中國與俄羅斯仍在大量使用蘇-30系列戰機，日本可以藉與印度戰機聯演來深入瞭解蘇愷系列與中國殲擊機系列戰機的重要性能與對戰體驗。

據《新浪網》引述《印度國防新聞》網站報導，日本航空自衛隊和印度空軍的聯合演習始自2018年，印度連續2年都派派出大型軍用運輸機和人員與印度空軍運輸機進行飛行和互相搭乘訓練，使得兩國在原在海面艦艇與地面部隊演習的基礎上，增加了空中運輸的聯合演練。

隨後在2019年兩國首次外交部長加國防部長的「2+2」會議上，雙方更進一步同意互派戰鬥機舉行聯合軍事演習。首次戰機聯演原訂於2020年在日本小松基地舉行，日方派出美製F-15J戰機，印方計劃派出與俄羅斯合作的蘇-30MKI，後來因為新冠疫情而多次延期。上周印日雙方再次就此達成協議，聲稱「有鑑於中國的威脅」，雙方將在今年底舉行戰機聯合演習，印方將為此派出6架蘇-30MKI戰機參加。

報導說，蘇-30戰機是前蘇聯時期的蘇-27多用途戰機的改進型號，中國空軍不只是蘇-27第一個出口客戶，也大量使用這款戰機。隨後中國還購買了蘇-30，並開發了多款本土衍生型號，例如殲-11和地對海打擊的殲-16戰機。此外中國還向俄羅斯購入24架蘇-35戰機，蘇-35是蘇-27系列中最先進的衍生型號，使用更先進的發動機與電子設備。

據日本防務省估計，中國裝備了300多架的蘇-27和殲-11戰鬥機，至少服役了97架蘇-30。而印度空軍的蘇-30MKI與中國使用的早期型號的蘇-30戰鬥機在電子設備和雷達方面不同，而且印度戰機的發動機還帶有推力向量噴口，具有更強的機動性。日本戰機與印度戰機的演習預計將有助於日本自衛隊熟悉蘇-30系列戰機的基本性能，這在近距離格鬥和遠端空戰中都極為寶貴。

大陸軍事專家杜文龍接受《央視》訪問時表示，印度拿蘇-30戰機與日本聯演，有2方面意義，一是展現兩國親密合作，印度拿出高端戰機與日本聯演，顯示雙方的軍事關係正在全面拉近；二是印度惡意出賣，因為蘇-30戰機在中國空軍、海軍都裝備相應型號，印度與日本演練可以讓日了解蘇-30戰機的性能，甚至可以模擬日方的對手做為日方演練的靶子。

杜文龍說，印度出賣中國、出賣俄羅斯已不是第一次，在美國舉行的紅旗軍演中，印方也是出動蘇-30戰機去當美軍的假想敵，今後俄羅斯要出售武器給印度，大概都得多留心這方面的問題。