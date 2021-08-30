新北市72歲林姓婦人，於日前獨自外出卻不小心忘了回家的路，一個人神情茫然的徒步走在永和區文化路上，所幸巡邏員警經過，發現老婦神色有異，主動上前關心，才能幫助老婦找到回家的路。

家住板橋區略有失智的林姓老婦人，日前趁著天氣好，獨自徒步出門散步對於路況並不熟悉，沒想到出門後卻一路走到了永和，忘了回家的路。

永和分局中正橋所警員王膺豪及林鈺真巡邏經過，發現老婦坐在商家外的椅子上、且眼神茫然無助，立即主動上前關心，無奈老婦語焉不詳，無法清楚表達語意，員警只好先請同仁駕駛巡邏車將老婦帶回派出所安置休息，並提供飲水供老婦飲用，並利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦已被報失蹤人口，並順利聯繫上老婦人家屬。

家屬表示回家時發現母親不在家便外出找尋但卻未找到，擔心母親發生危險便到派出所報失蹤人口希望可以快點找回，報完案回家就接到員警通知趕到派出所，家屬非常感謝警方協助找回母親並帶回所內照顧休息，所幸這次得到員警協助，才能讓老母親平安歸來，對於員警的積極熱心感到十分感謝。