兄弟象隊一代名將、人稱「萬人迷」的王光輝，今天上午因癌症病逝。副總統賴清德表示，王光輝是棒球場上的「無限光輝」，在老球迷眼中，他是兄弟象隊的不動四棒﹔在年輕一輩球迷眼中，他是帶領球員在逆境中勇往直前的總教練。「您奮戰的堅強身影，會永遠留在球迷心中」。

賴清德今晚在臉書表示，棒球場上最堅毅的靈魂，就是兄弟象隊永遠的「萬人迷」王光輝。他是一代象的「不動四棒」，不僅是中職史上首位打擊王，更是中職史上第三位擊出千安的球員。

他說，職棒元年，王光輝負傷上陣，在球迷的吶喊聲中，率領兄弟象反敗為勝的畫面，至今，老球迷仍津津樂道。卸任球員後，王光輝擔任兄弟象隊總教練。退休後，王光輝也參加打擊癌症的公益活動。

賴清德表示，不管是私底下或球場上，王光輝永遠笑臉迎人，在球迷眼中，他不只是一名偉大的朋友、球員、教練，更是最溫暖的父親。「謝謝王光輝總教練，您奮戰的堅強身影，會永遠留在球迷心中」。