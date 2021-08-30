眾所矚目的全球央行年會已在上週召開，雖然美國聯準會並未對退場的金額與時間點提出具體數字，但市場似乎已做好了聯準會在今年內退場的準備，美股上週也以大漲收盤作為回應。再者，企業財報持續端出好消息，外資在大陸股市也陸續歸隊，因此多數亞股上週上漲坐收。

根據統計，上週外資對大陸股市重拾熱情，單週淨流入27.80億美元，是七月以來的新高紀錄。外資對台股也從前一週的大量賣超轉為買超6.91億美元，甚至還帶動台股指數單週上漲5.31％；至於外資對韓國股市還是維持賣超，在上週淨流出2.89億美元，不過受到美股與大陸股市帶動的影響，韓國股市在上週逆勢上漲2.40％，東北亞股市在上週全面收紅。

較特別的是，東協股市在上週也重獲外資青睞，其中，泰國與馬來西亞分別獲得4.09億美元與1.68億美元的淨流入，雙雙創下了今年來外資流入的最大金額紀錄，也讓兩地股市在上週分別大漲3.74％與4.75％；同時，印尼與菲律賓在上週亦同步吸金。反觀，越南股市則還是承受外資淨流出的壓力，在上週淨流出0.44億美元，連帶也讓股市全年的漲幅收斂到18.96％。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，根據歷史經驗，每年的8月跟9月，全球股市向來都比較震盪，再加上今年市場上又相當關注聯準會的退場動態，外加大陸官方一連串的監管政策，所以市場的波動也較過去激烈。不過，隨著市場對聯準會的提早退場逐漸做好準備，所以即使美國十年期公債殖利率在上週攀升到1.31％，但美股仍以大漲作收，可見在美國啟動利率正常化的同時，反而是風險性資產走多的開始。

不過，林雅慧指出，根據最新一期美銀美林全球經理人的調查統計，經理人對股票加碼的比重還是維持在高位，反觀債券與現金卻被經理人減碼，而除了聯準會的動態之外，經理人第二關切的議題反而是變種病毒對經濟復甦的影響，至於大陸的監管政策與股票市場是否過度擁擠，都尚未列入經理人最關切的風險前三名之列，這代表當前市場關心的主要還是貨幣政策與總體經濟環境，只要這兩項沒有發生快速逆轉，股票資產就還是有空間。

摩根中國A股型產品經理張致寧表示，在景氣復甦格局確立的環境下，資本市場重視的仍是企業獲利的長期價值。就在中概金龍指數因官方的監管政策而修正超過四成後，隨京東、拼多多等科技股財報優於預期、且散戶資金在過去五個交易日淨買入4億美元的加持下，該指數在上週強勁反彈，且波段漲幅超過13％。另外，在指標龍頭股買回庫藏股的帶動下，香港恆生科技指數在上週也呈現跌深反彈態勢。

張致寧指出，隨著大陸經濟數據放緩，中國人行已再度重申將提供市場充裕穩定的流動性，若搭配短線監管風險逐步趨緩，大陸股市後續有望反應估值優勢與反彈機會。