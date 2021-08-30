大陸女星宋軼在年初開播的《贅婿》中表現亮眼，古裝扮相可說是深得人心，加上近期廣告與戲路邀約不斷，可說是近期最火熱的女星之一。而近日她在拍攝平面攝影師，欣然揹上Versace La Medusa Hobo肩背包，展現無與倫比的空靈氣質。而她身上的梅杜莎Hobo包更是品牌今年秋冬的重點包款，包款上的鎖扣有著品牌標誌性的浮雕梅杜莎頭像，包身設計洗鍊簡潔，宋軼以輕鬆的白與淺棕色連身套裝搭配造型，搭配她本身的好氣質，可以說是近日最吸睛的造型之一。