宋軼搭配Versace 展現好氣質 20:572021/08/30 中時 黃唯淯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宋軼 Song Yi 演繹 Versace La Medusa Hobo 肩背包。（Versace提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸女星宋軼在年初開播的《贅婿》中表現亮眼，古裝扮相可說是深得人心，加上近期廣告與戲路邀約不斷，可說是近期最火熱的女星之一。而近日她在拍攝平面攝影師，欣然揹上Versace La Medusa Hobo肩背包，展現無與倫比的空靈氣質。而她身上的梅杜莎Hobo包更是品牌今年秋冬的重點包款，包款上的鎖扣有著品牌標誌性的浮雕梅杜莎頭像，包身設計洗鍊簡潔，宋軼以輕鬆的白與淺棕色連身套裝搭配造型，搭配她本身的好氣質，可以說是近日最吸睛的造型之一。 突破疫情限制 苗北藝術節10月登場 宋軼背Hobo包飄空靈氣質 #宋軼 #搭配 #Versace #展現 #氣質 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉詩詩放空滑手機也美 工作側拍照仙氣爆表 17:002021/08/30 娛樂 CITROEN BERLINGO來趣烏來 有型又有行 04:102021/08/30 時尚消費 迎開學季 電動機車祭優惠 04:102021/08/30 時尚消費 桃園買一送一券周周抽 首日50萬人搶好康 04:102021/08/31 地方新聞 蘆洲鴨母港溝 汙水接管率達7成 04:102021/08/31 地方新聞 女神宋慧喬家居勤保養 用實力打造美肌 19:202021/08/30 生活 秦嵐健身房辣彎腰被拍 0贅肉身材曲線全都露 20:452021/08/30 娛樂 李冰冰開價月薪50萬請不到家政婦 面試考1題慘刷20人 12:312021/08/30 娛樂 美網Big3缺2 喬帥拚年度全滿貫 04:102021/08/31 運動天地 TOYOTA TV打工冒險王 蔡凡熙x宋芸樺邀粉絲來去苗栗住一晚 09:132021/08/30 汽車情報-汽車新聞 《金融股》中壽端多項定期險商品 拉攏年輕市場 17:412021/08/30 財經 生活熱門新聞 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 開學日午後雷雨2地區雨最大 劇烈天氣來襲時間曝 - 生活 午後雷雨連炸一周 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 菜市場老闆打高端公告3下場 眾人一看驚：吃了誠實豆沙包 - 生活 新竹寶山8旬長者車禍爆確診 近2百人快篩結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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