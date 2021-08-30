時值溽暑，但仍舊擋不了民眾面對可能即將來臨的嚴冬或是國門開放後遠飛極地的渴望，而以運動生活而出名的伊林名模王麗雅，除了有名模身份外，還同時有瑜伽老師、健康生活KOL等指標性身份存在。她靠著運動找回自我，追求極限之餘也不斷精進自身內在，她也最能呈現Canada Goose所追求的野外活動極限。而加拿大羽絨品牌Canada Goose昨日於新光三越A9店一樓的Canada Goose啟動Cold Room計畫時也請來王麗雅親身體驗，而品牌極致的極地裝備也讓王麗雅完全心服口服，直嚷穿上派克大衣在零下25度的室內空間完全不冷，甚至發下豪語之後的極地之旅就要帶Canada Goose出發。

Canada Goose發起的Cold Room計畫為的就是讓消費者親身體驗身處極地時，身上衣物的禦寒能力。而Cold Room計畫於2018年在美國波士頓首度面世後，一直是Canada Goose與極地裝備消費者溝通的重要環節之一，而昨日在台全新曝光的Cold Room是亞洲區第5站，顯見雖地處亞熱帶地區國家，台灣市場仍舊有極地禦寒裝備需求，消費者能在Cold Room中體驗5種適合不同溫度的大衣等級，透過親身體驗理解溫度和抗寒的重要性，而不再只是訴諸數字化聯想。

而另一義大利精品Moncler也發表Moncler Grenoble高科技功能性服裝系列，專為征服崇山峻嶺而生，系列服裝從透氣、防水、防風防寒均有完美作品，而材質從防潮通風到能滿足雪地活動的材質均包辦，以能應付近90%以上的寒帶運動，足見Moncler在精品和防寒機能性之間做到的完美平衡。

義大利精品Moncler也發表Moncler Grenoble高科技功能性服裝系列。（Moncler提供）

盟可睞Moncler Grenoble高科技功能性服裝系列，出自設計師Sandro Mandrino之手，集實用功能與時尚風格於一身，為征服崇山峻嶺而生。 貼身內搭具有出眾的透氣性，防水服可打包收納，外層服飾輕盈舒適，實為野外環境設計，能夠滿足嚴苛的戶外探險需求。 無論是攀登高峰、飆速雪道，還是挑戰峭壁，此系列都能夠助您遊刃有餘，燃燒冒險熱情。 盟可睞Moncler Grenoble男裝靈活百搭，令您暢遊自如，盡情享受戶外運動樂趣。 夾克有外穿與內搭等多種款式可供選擇：Villair外殼採用Grenoble高性能技術精華，以輕巧耐用的聚酯纖維材料製成，並結合Gore-tex Paclite®防水薄膜。 輕薄羽絨填充的中層內搭同樣也是戶外探險必備單品。 防撕裂ultra-leger馬甲和夾克均以輕盈羽絨填充，便於收納攜帶及疊穿搭配。 若要挑戰更加嚴酷的戶外環境，則可選擇高性能的Moirans外殼夾克。 這款夾克採用Gore-tex專業面料，防水性能強大，並有與衣身相連的可調節帽子及腋下通風功能，左袖上還配有一個Recco®反光鏡。 連帽衛衣也能為您帶來加倍溫暖，採用Polartec®High Loft™技術，為低調的黑色拉鏈款式注入高科技元素，防水尼龍材質則為鮮豔的貼布款式增添力量。 貼身內搭乃是戶外性能裝備中的基本元素：具有超輕質地、吸濕排汗、調節溫度等功能，實為高強度戶外活動，提供十足有力的支援。