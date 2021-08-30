中原大學持續提升研究質量及水準，中原大學2020年學域論文引用影響力指標(CNCI) 表現優異且持續高於世界平均水平，並且全研究領域為全台公私立綜合大學第5名，中原大學進一步指出本校材料科學、物理學及環境與生態學領域勇奪全國私立綜合大學第1名，強調研究量能備受肯定。

學域論文引用影響力指標(CNCI)是呈現一所大學在學術研究品質的效度指標，中原大學表示，本校2020年CNCI 表現優異且持續高於世界平均水平，並且全研究領域為全台公私立綜合大學第5名，並指出，近5年有3分之1的領域大於世界平均，強調中原大學論文不僅品質優異，更在全世界排名領先。

除整體排名領先外，中原大學重點特色領域也備受關注，中原大學表示，原大學近5年在「環境與生態學」領域的表現是全國公私立綜合大學第1名，「材料科學」及「物理學」領域亦位居全國私立綜合大學第1名，而「化學」及「工程」領域則為全國私立綜合大學第2名，成績卓著。

中原大學進一步表示，環工系教授趙煥平共有4篇文章被列為高度引用之文章，趙煥平指出，中原大學因為學術能量豐富，吸引了許多國際學者以及外籍碩博士學生前來合作與就讀，因此在許多學術領域上，才能產出更國際化且影響力更深遠的學術成果。

中原大學表示，校方長年持續整合研究資源，並鼓勵團隊合作，建置出完善的研究環境與制度才得激發教師研究潛能，同時校方強調將研發成果回饋、協助產業發展，更因此連續6度榮獲中國工程師學會之「產學合作績優單位」獎，打破全國公私立大學紀錄，顯見師生對研究的用心努力，確有相對應的優良成果。