台灣民意基金會近日公布蔡政府及疫苗相關民調，基金會董事長游盈隆指出，過2次測試之後，整體而言選擇莫德納的人則將近7成，選擇輝瑞的在4成左右，而選擇AZ則有3成左右，只有17%的人選高端。對此，前民進黨立委郭正亮直言，現在疫苗政策是由莫德納疫苗從第一、二類開打，但他聽到一個建議是，國產疫苗為何不優先從第二類開打？話說完，主持人趙少康點頭直呼「對喔，有道理」。

台灣民意基金會24日公布疫苗民調，結果顯示，關於台灣人對國內外疫苗的偏好，在20歲以上台灣人中，四成一優先選擇莫德納，二成四選擇BNT/輝瑞，一成一選擇高端，近一成選擇阿斯特捷利康。由此可見，美國莫德納疫苗是台灣人的最愛，其次是德國BNT/輝瑞，第三是國產疫苗高端，第四是英國AZ。

資深媒體人 趙少康。(圖/本報資料照)

對於這份民調，郭正亮30日在《Yahoo TV》節目「鄉民來衝康」指出，國產疫苗8月25日有5.9萬人接種，26日剩下4.8萬，但是到了27日卻又爆衝到14.6萬人。主持人趙少康說，接種人數爆衝原因在於，他朋友當天接到通知，要帶外勞去打，到了現場一半是年輕人，一半是外勞和外國人去打，只有國產疫苗可以打，沒別的能打。但是這樣對外勞很不公平，對外勞雇主也很不公平。

郭正亮續指，他今天聽到一個很不錯的建議，就現在疫苗政策是由莫德納疫苗從第一、二類開打，但是為什麼國產疫苗不優先從第二類開打呢？一同主持的趙少康點頭稱讚回應「對喔，有道理」。