Rimowa新店外觀。（Rimowa提供）

德國精品Rimowa日前正式宣佈插旗南台灣，落腳新光三越台南西門店，新店的設計呈現出強烈的簡約風格，而簡約正是Rimowa的最大賣點之一，店內空間也與商品設計風格相互呼應，室內的圓角牆面設計呼應了行李箱邊角的圓潤風格，室內大量的城市貼紙則呼應了行李箱上的旅行印記，從室內到室外都能見到Rimowa強烈的設計DNA，對南部的消費者來說也是一大福音，以後要購入Rimowa不用再往北部跑。

而為了慶祝台南店開幕，Rimowa Never Still Messenger郵差包也同時發售一個月的限定色Desert Rose（霧粉色），除了全新限定色外，Rimowa Essential季度新色也於專門店有售，包括舒適的Bamboo青竹綠色和Mango陽光橙色，種種繽紛又亮眼的色系豐富了Rimowa的歷史資料庫，就算現在距離出國仍遙遙無期，但為自己埋單一顆新色行李箱，也是快活事一件。