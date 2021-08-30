駐德代表謝志偉。（資料照片）

駐德代表謝志偉與前民進黨立委郭正亮之間為了BNT疫苗引燃戰火，前民進黨立委郭正亮今三度回應說，「吵這個實在很煩！不想講」，並強調「龍首動，龍尾沒跟進」！

前民進黨立委郭正亮今（30）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》表示，BNT這到底是誰主導的？「你硬要說政府很努力，我覺得大家心裡還是有公道，我出來講他就不高興，我有什麼辦法呢？」

郭正亮直言，「在扁政府時代我們是熟悉的啦」，不過他說洗白，「請問你後來不是又回到上海復星？」回到上海復星不就買到貨了嗎？這個到底在講誰洗白？那政府也洗白？

郭正亮補充，至於復必泰，回到6月的case，不是新加坡搶走500萬劑復必泰？現在接受復必泰不是也洗白了嗎？「吵這個實在很煩！不想講。」

有網友問郭正亮會不會退黨？郭正亮說，「我又沒有做錯事，為什麼要退黨？」

郭正亮強調，事實上小英也接受這些建議，總之還是有人看到疫苗短缺的危機，還是要面對這些問題，「龍首動，龍尾沒跟進」。

我駐德代表謝志偉28日在臉書批評郭正亮，不再像當年捍衛台灣價值！對此，郭正亮28日在TVBS《新聞大白話》回應，大家在質疑的，是謝志偉在BNT的購買和催貨上不夠力。

謝志偉29日繼續在臉書批評郭正亮顧左右而言他，「隨意質疑」就等於可以「隨意造謠」？郭正亮29日在TVBS《新聞大白話》再次回應，「民主科學才是台灣價值，不民主、不科學是假冒台灣價值」。

今日郭正亮除了強調「回到上海復星不就買到貨了嗎？」「吵這個實在很煩！不想講」，也認為這是「龍首動，龍尾沒跟進」！