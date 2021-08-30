2021美國網球公開賽台北時間今晚深夜11點會內賽開打，寶島一姐謝淑薇單、雙打雙線作戰，預計9月1日凌晨登場，詹皓晴則與英國選手達特(Harriet Dart)合作。

謝淑薇目前單打世界排在第81，她的美網賽程已經出來，單打預計9月1日清晨4點半出賽，首戰對手是美國華裔選手劉婧文，是兩人第一次交手，而同一天謝淑薇預計也有雙打第1輪賽程，這次她一樣和比利時好手梅騰絲聯手，希望可以今年溫布頓錦標賽之後，再度於四大公開賽女雙奪冠，首戰對手是俄羅斯卡琳斯卡婭(Anna Kalinskaya)／哈薩克普婷塞娃(Yulia Putintseva)。

台灣女雙姊妹檔詹詠然、詹皓晴，上周挑戰芝加哥公開賽，兩人雙打順利晉級到4強，不過臨時退賽，目前美網公佈的女雙籤表，詹詠然並未出賽，妹妹詹皓晴則和英國選手達特搭配，第1輪迎戰法國費蘿(Fiona Ferro)／珂內(Alize Cornet)。