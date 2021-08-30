蕭美琴為紐約大都會台灣日開球，賴清德讚：在外交賽投出好球。取自賴清德臉書

美國職棒大聯盟紐約大都會「台灣日」在美東時間29日登場，由駐美代表蕭美琴擔任開球嘉賓，成為我國首位獲邀開球的駐美代表。副總統賴清德稱許蕭美琴，在外交賽為台灣投出好球。在Covid-19疫情下，更彰顯台美互信合作的意義非凡。

蕭美琴身穿11號球衣踏上投手丘為「紐約大都會台灣日」開球， 蔡英文總統也特別錄製影片，一起為台美關係加油！

賴清德在臉書表示，「外交賽揚獎，美琴投出台灣好球」。紐約大都會台灣日舉辦至今已經是第16屆，蕭美琴是首位獲邀開球的駐美大使，在Covid-19疫情下，更彰顯台美互信合作的意義非凡。

他說，在這一年，蕭美琴完成了許多重要外交活動，包括多位議員及閣員訪台、參加就職典禮、為台灣爭取疫苗、TIFA貿易對話等。像是沉穩的投手，控球精準、犀利，不只好球連連，更拚勁十足，屢屢為台灣開創無限可能。

他感謝蕭美琴及外交團隊讓世界看到台灣，「我們也要感謝各界僑胞依舊心繫故鄉，一起為台美關係加油！」