台北市長柯文哲今在疫情記者會被媒體問及，是否有意讓台灣民眾黨立委高虹安參選2022新竹市長。柯文哲回應表示，「真的要選的人，要勤跑基層、要去認識，不是完全靠空戰就可以當選」，他強調，現階段不管是誰，努力充實自己，努力說服選民才是工作，選舉要一樣樣做準備。

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台北市政府30日下午3時許召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤主持。會後媒體提問「柯市長屬意讓高虹安2022選新竹市長，想請問是否有此事，現在的民調樂觀嗎？」

台灣民眾黨立委 高虹安。(圖/本報資料照)

柯文哲受訪則表示，政治有其世俗的一面，要選的人，要勤跑基層、要去認識，不完全是靠空戰就可以當選，所以還是那句話，政治有世俗一面，現階段不管是誰，要努力充實自己，要能努力說服選民才是工作，要選舉就是要一樣樣去做準備。

對於選新竹市長傳聞，高虹安9日曾在政治評論員朱學恒的「阿宅萬事通事務所」直播談話節目表示，近期會討論民眾黨在新竹市的下一步布局，包括由她接任新竹市黨部主委，一些橫向聯繫也一直都有在做，目前也開始做一些基層在地服務和走訪活動，如果將來有這個機會能選，她也會很珍惜為民服務的機會。