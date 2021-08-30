YouTuber「一隻阿圓」長相甜美，還擁有火辣傲人身材，儘管前陣子爭議不斷，最近人氣也慢慢回升，頻道有69萬追蹤人次，她也時常在IG分享日常生活，日前換新髮色的她積極更新動態，更曬出一系列自拍照，秀出自己的新髮型，然而網友看到她敞開的襯衫卻大歪樓。

一隻阿圓前陣子才將一頭黑髮染金，大膽挑戰新造型，日前卻又無預警將髮色染成霧面褐色，將已經長到肩上的頭髮一口氣剪到耳下，只見她在貼文中說道：「是不是不小心修太短」，並曬出兩張美照，她將短髮綁成公主頭，露出新髮色，對著鏡頭甜美微笑。

然而一隻阿圓的襯衫只有扣幾格扣子，幾乎是全解狀態，導致襯衫從肩膀滑落，露出一截內衣和整片雪白肌膚，性感模樣更是粉絲們看了血脈賁張，才PO出短短一天就獲得2.1萬人按讚，不少網友都紛紛直呼，「有點日系的感覺，好好看喔」、「不小心變太美」、「不會啦～阿圓還是很好看的」。

更有網友狂讚，「太美了」、「好美啊，好可愛」、「好性感！」、「阿圓就是適合這個長度最好看了！」、「美，韓妞的空氣瀏海捲起來～」、「然後不小心變太正」，連網紅卡特都忍不住表示，「下午就要這麼性感嗎？」，引來阿圓親自回應，「現在不性感，什麼時候性感！」