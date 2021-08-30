珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和前超模凱特摩斯（Kate Moss）近日不約而同應紐約精品品牌Coach之邀，拎著重新設計的Rogue包款出鏡。JLo身穿一襲皮革內裡搭配純白毛料外套，大秀性感美腿，手上拿著的是2021秋冬重點包款Rogue，包款採用環保概念Signature經典緹花面料，結合各種有機與回收素材設計而成，與JLo的服裝風格搭配的天衣無縫；前超模凱特摩斯近年已將重心擺在自己的女兒身上，但近年她持續與Coach保持友好關係，這次受邀拍攝形象大片她也欣然入鏡，以一身飄逸的紅色碎花洋裝搭配皮草大衣外套，手拿Rogue皮革素色手袋營造空靈飄渺的時尚氣場。Rogue包款初見於2016時裝秀上，當時成為Coach設計包款的熱烈討論重點之一，2021秋冬Rogue再度以「Coach Forever，Season Two」重點系列重生，而該包款也是今年美國配飾協會（Accessories Council）評比禁的住時間考驗之包款，雖才面世五年，Coach Rogue包已在時尚歷史長河中留下一筆完美紀錄。

Kate Moss則是以一身紅色洋裝搭配Rogue手袋，展現知性美。（Coach提供）