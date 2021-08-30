新竹縣衛生局長殷東成指出，新竹縣30日並未確診案例，寶山鄉1名婦人上午發生車禍送醫因有新冠病毒疑慮，中央流行疫情指揮中心指示做社區快篩，該局晚上即調派快篩部隊在寶山雙溪村辦公大樓辦理，社區快篩是很正常，相關疫情將由中央公布。

新竹縣寶山鄉籍縣議員邱振瑋在媒禮群組發布訊息，「今天晚上六點開始到七點卅分在雙溪村辦公大樓辦理快篩工作，請區域內寶新路一段、明湖路、雙園路二段的鄰長立刻通知家戶，欲做快篩者請帶健保卡到指定地點，因屬緊急事件請盡速利用各種管道轉達家戶。」

邱振瑋表示，他晚上6點半到現場時，約有100位民眾在做快篩，希望透過快篩及時揪出病毒，避免成為防疫破口，也感謝衛生局積極作為，在第一時間就成立快篩部隊為民眾服務。

衛生局長殷東成表示，新竹縣30日並無確診個案，是接到中央流行疫情指揮中心指示在寶山鄉辦理快篩，個案詳細狀況要由中央公布。

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