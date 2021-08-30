9月1日即將開學，許多大學生都會半工半讀賺取學費或零用錢，有網友好奇詢問，哪一種類型的打工最適合大學生，沒想到答案不是手搖飲、也不是餐廳服務生，不少人一致推薦學校裡的工作，大讚通常都很涼，而且大一可能還搶不到。

原PO在1111人力銀行旗下的《TUN大學網》表示，開學後準備念大一，因為不想再跟家裡拿零用錢，決定自己打工，但希望不會影響到課業，想詢問大家覺得到手搖飲或是餐廳這類的服務業打工比較適合？還是開學後在系辦找跟系上所學相關的工作？希望學長姐能給一些打工建議。

貼文一出網友紛紛回應，「我覺得找學校的打工機會蠻好的」、「我推學校裡面的打工，不會撞到上課時間，而且通常都很涼」、「校內打工這種可以吹冷氣、坐辦公桌的好康，小大一可能搶不到喔」。

有內行網友分析，學校裡的打工機會，不但時間會配合課表，工作也不會太累，可能幫忙跑公務或文書處理之類的，通常都很涼，開學後跟系辦打好關係，下學期可能就有機會，另外，像是學餐之類的，或是學校的行政機構、勞教小組長等，時間也很容易配合，但缺點就是賺的錢可能比外面少一點。

至於許多學生會選擇的手搖飲店，有過來人分析，可能會一整天忙個不停，連中午吃飯時間都忙到爆，而且要接大批的外送，幾乎沒有休息時間，還有一大堆客製，例如少冰少糖、微糖去冰、加珍珠不要椰果…等等，光是記這些腦子都快破了；此外，也有人認為，打工就是用勞力換取薪資，看哪裡時薪高就去哪裡。