甘霖基金會與食品、洗衣店業者合作推出「粥而復食，四季甜在心」公益捐贈活動。（甘霖基金會提供／陳淑芬台中傳真）

甘霖基金會與食品、洗衣店業者合作推出「粥而復食，四季甜在心」公益捐贈活動。（甘霖基金會提供／陳淑芬台中傳真）

甘霖基金會今天與食品、洗衣店業者合作推出「粥而復食，四季甜在心」公益捐贈，與弱勢長輩和身障朋友分享美食及社會溫暖，網路紅人張瑞夫也到場響應。基金會執行長林錦雪表示，感謝疫情困境中，各界仍能看見長輩的需要，透過公益活動把愛傳遞出去，讓社會角落長輩感受社會溫馨。

甘霖基金會、萬秀洗衣店及飯友食品攜手舉辦公益活動，飯友食品發起「粥而復食」甜粥系列一年份的捐贈計畫，只要消費者購買一盒粥，飯友即捐贈一盒給甘霖的弱勢長輩。飯友食品今天為長輩示範料理銀耳枸杞粥，並邀請日照中心長輩共享美食。

系列產品是由「台灣罐頭產品創新大賽」的大學生團隊為「銀髮族」而創作的甜粥常溫調理包，飯友食品董事長楊奕焜出席活動，讚賞學生的創意發想，學生也來到現場分享創作初衷。

網路紅人張瑞夫因幫祖父母重新整頓「萬秀洗衣店」，而在爆紅，他也到場響應，並分享疫情期間為祖父母煮粥等趣事，呼籲年輕族群能多多關心身邊的長輩，如果中秋無法見面，建議爲他們準備一份暖心禮物。

飯友食品捐贈4箱甜粥支持，富旺國際開發公司副董事長 江庭華也捐6箱甜粥，呼籲社會一同響應，幫助社會角落中的尚需為溫飽愁煩的弱勢長輩和身障朋友。