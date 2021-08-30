東南亞地區疫情不見緩解，越南為抑制疫情的蔓延，封鎖措施愈發嚴格，許多工廠為配合封鎖，產能紛紛停擺，但這也讓全球供應鏈苦不堪言，服飾業和咖啡產業都遭到巨大衝擊，許多業者受限供應鏈影響，交貨期不斷延宕，恐將導致無貨可賣或推升售價走高。

綜合外媒報導，美國銀行數據顯示，美國許多知名品牌多數的產品皆在越南生產，GAP、 Lululemon Athletica都約有三分之一的產能出自越南，Nike則有逾一半的鞋類，以及30%的服飾產於越南。

然而，隨著疫情蔓延，封鎖措施趨嚴，越南工廠停工的情況不斷上演，連帶供應鏈產能受限，無法滿足如今已經解封，需求高漲的美國，百年服飾品牌A&F（Abercrombie & Fitch）執行副總裁兼財務長Scott Lipesky日前在電話會議上表示，「在供應鏈困境上，我必須坦言，當地真的很嚴峻，情形已經超出掌控」。

不僅是紡織產業，咖啡產業也遭遇前所未有的供應鏈危機，越南為全球第二大咖啡生產國，亦為羅布斯塔咖啡的主要生產國；資料顯示，羅布斯塔又稱中果咖啡，易於照顧，且有更高的產量，在全球咖啡的產量佔了約40%。

受供應瓶頸影響，當地咖啡豆出口業者面臨嚴峻的挑戰，全球航運貨櫃短缺、運價飆升已經極為困擾咖啡豆業者，如今封鎖措施愈趨嚴格，又為出口商帶來了另一大考驗；今年迄今，羅布斯塔咖啡豆的批發價格漲約50%。