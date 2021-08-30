《日經新聞》報導，自家擁有工廠的全球主要10大半導體企業，今年度設備投資額將年增30％，至12兆日圓。

其中，英特爾、台積電、三星電子投資額分別達2至3兆日圓，3家企業占整體投資額比重，已占前10大廠商的總投資額高達70％。

報導表示，半導體廠商提高產能有望消解供需缺口，但新投資要開始實際進行生產仍需1至2年時間。就需求面來看，因重複下單導致實際需求難於進行確認，加上半導體業界過去多次發生積極投資導致市況惡化問題，因此這次的投資潮仍存在產能恐轉趨過剩的風險。