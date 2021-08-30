全球10大晶片商設備投資額今年將增至12兆日圓 21:122021/08/30 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日經新聞》報導，自家擁有工廠的全球主要10大半導體企業，今年度設備投資額將年增30％，至12兆日圓。 其中，英特爾、台積電、三星電子投資額分別達2至3兆日圓，3家企業占整體投資額比重，已占前10大廠商的總投資額高達70％。 報導表示，半導體廠商提高產能有望消解供需缺口，但新投資要開始實際進行生產仍需1至2年時間。就需求面來看，因重複下單導致實際需求難於進行確認，加上半導體業界過去多次發生積極投資導致市況惡化問題，因此這次的投資潮仍存在產能恐轉趨過剩的風險。 餐飲、飯店轉型 引爆電商戰 4大利多 台股拚月線收紅 #全球 #台積電 #日圓 #設備投資 #投資額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》陸科技新創慘遭中央棒打 東南亞同業IPO終熬出頭 08:542021/08/30 財經 新iPhone上市在即 代工雙雄搶人大作戰 04:102021/08/30 產業．科技 陸「三桶油」上半年扭虧 日賺近7億 創近7年同期最佳表現 11:092021/08/30 財經 Fed不升息 美元中箭落馬 人民幣趁勢挑戰？ 05:202021/08/30 財經 電金領軍 台股強漲186點收復季線 量縮至5個月新低 13:412021/08/30 財經 A股三大指數早盤走勢分化 創指午盤收漲1.3％ 12:002021/08/30 財經 陸公募基金規模達23.5兆人民幣 全球排名升至第四 12:042021/08/30 兩岸 《盤中解析》台股靠攏季線 台積6字頭有守 11:102021/08/30 財經 高市經發局聯手南科、加工處招商 8業者搶進高雄 17:552021/08/30 財經 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 09:422021/08/30 財經 《半導體》上周外資歸隊 台積電600元穩住 10:362021/08/30 財經 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 越南供應鏈趨近失控 恐不只沒衣服賣 這產業也超慘 - 財經 美西塞港創新高 航運股有救？內行揭殘酷現實：被打進地獄了 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 三星搶進、蘋果想用台積電 高通modem巨頭地位動搖？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。