針對前民進黨不分區立委林靜儀在攸關民眾求償的「預防接種受害救濟審議小組」中擔任審議委員，藍營方面除了質疑其中立性，更認為林靜儀不應出席相關審議。而林靜儀擔任「預防接種受害救濟審議小組」審議委員，也在網路上引發網友熱議，不少網友都對此感到非常傻眼。

國民黨團總召費鴻泰指出，高端疫苗關於青少年之安全性、耐受性及免疫生成性的試驗計劃，其成員與疫苗受害審議小組成員部份重疊，同時他也質疑林靜儀的中立性，並指林靜儀不應出席相關審議。

此事也在PTT上引發網友熱議，許多網友都對此非常傻眼，「可以不要這樣嗎」、「本來就有病的要自求多福」、「球員兼裁判」、「難怪前陣子很勤奮」、「下次選舉不給這些人一個教訓，台灣走向一黨獨大真的剛好而已」、「太誇張，完全無法接受」、「她憑什麼啊」、「乾脆選焦糖當評委好了」、「覺青現在都可以接受這種安排了？！」

有些網友則批評民進黨，「民進黨已經放飛自我了」、「民進黨真的有夠噁心」、「DPP已經沒有下限了，韭菜就乖乖被割吧」、「DPP擺明沒在管你人民的觀感啊」、「哈哈哈哈哈，DPP越來越不想演了，很棒」、「直接不演了，DPP真的很難看」、「請鐵桿深綠來當，很有台灣假值」。