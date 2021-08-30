桃園市長鄭文燦30日前往桃園市蘆竹區大竹國小視察，與學童一同消毒桌面。（新聞處提供／蕭靈璽桃園傳真）

桃園市長鄭文燦30日下午前往蘆竹區大竹國小視察學校冷氣、智慧廚房及開學防疫準備情形，鄭文燦表示，桃園推動「智慧學校數位學堂計畫」目前已相當普及，今年將進一步擴大智慧教室數量。

日前桃園推動「智慧學校數位學堂計畫」，鄭文燦表示，今年將進一步擴大智慧教室數量，並指出，市府今年再增購4800台平板電腦，總計2萬1800台平板讓學生使用，且為推動智慧學習，弱勢家庭學生亦可向學校借用。

除智慧學習外，大竹國小亦建置「智慧廚房」，鄭文燦表示，大竹國小今年在教育部及市府的支持下，「智慧廚房監控系統」於2020年12月完工，而「集中式供應他校廚房增置設備採購」，則於2021年8月完工，強調透過智慧化的監控管理，以及餐廚設備將有效提供學童供餐的衛生品質。

關於各校防疫措施，鄭文燦也表示，口罩、酒精、漂白水、額溫槍、檢驗試劑及用餐隔板等防疫物資全數都已準備完成且完成清消，並進一步表示桃園已完成3階段教育人員專案疫苗施打，總人數約3萬7000人，其中正式教師約3萬1000人，接種率達99.6％，希望家長、孩子跟老師們都能放心迎接開學。

鄭文燦也提及，12至17歲國中生及高中生目前暫不納入疫苗意願登記，市府將依照中央流行疫情指揮中心規劃，由衛生局與教育局合作，安排適當時間到校施打，但鄭強調，目前學校包含廚工等人員皆已完成疫苗施打，市府也購置1萬6000劑的快篩試劑，提供給因身體因素或無意願接種疫苗的老師或其他人員定期篩檢，確保校園安全。

鄭補充，大竹國小、大勇國小及五福國小等三校，市府將會以容積移轉的方式取得校地，讓3校增加學校的校舍及活動的空間因應人口增長，並指出本案已在今2021年6月公告用地範圍，30日公告110年度用地價格，桃園市教育局長林明裕則補充，大竹國小是桃園市2019年啟動「班班有冷氣」計畫的3所示範學校之1，且2020年7月已達成班班有冷氣之目標，每班建有2台分離式冷氣，提供學生舒適學習環境。