南韓SK生物科技公司30日表示，公司研發的新冠疫苗GBP510已進入第三期臨床試驗，這也是南韓第一個獲准進行最後臨床試驗的自製新冠疫苗。

根據韓聯社30日報導，SK生物科技的三期試驗將在高麗大學九老醫院等南韓14家醫療院所進行，約4000名成年人接受肌肉注射。該疫苗將與葛蘭素史克（GSK）的免疫佐劑混合，2劑施打時間間隔28天。

SK生物科技還與東歐、東南亞等地非營利組織國際疫苗研究所（IVI）合作，在各國分別申請第三期臨床試驗，最早下月啟動。

SK生物科技計劃在國內外的臨床試驗中，評估GBP510的免疫原性和安全性，爭取明年上半年獲得中期數據，然後迅速在國內獲得核准上市，並準備獲得世界衛生組織的生產預認證和各國的緊急使用授權（EUA）。

GBP510是SK生物科技和華盛頓大學蛋白質設計研究所（IPD）聯合研製的合成抗原疫苗（重組疫苗），需要攝氏2-8度冷藏，便於運輸和長期保存。