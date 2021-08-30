台中市議會今天進行市政總質詢，市議員林德宇、陳世凱、何敏誠、張玉嬿關心市府府後廣場臨府會園道處設有防撞桿，建議設計應便利娃娃車通行一案。市長盧秀燕表示，市府府後廣場臨府會園道處，過去就已使用防撞桿，感謝市議員提出建議，每個局處有專管場域，但應便於身心障礙者或娃娃車使用，她已指示各局處就自己負責場域檢討，針對有待改進的地方再做調整。

何敏誠、林德宇、張玉嬿指出，日前有民眾向他們反映，推行嬰兒車要從府會園道去市政府前廣場，但找半天竟然找不到一個通行的地方，因通道都被車擋或石塊擋住了，只留下行人勉強通過的狹小空間。台中市0-2歲最需要嬰兒車的小朋友共有6萬1212人，如此龐大使用需求市府不應忽略。

秘書處表示，市府府後廣場臨府會園道因常有機車及腳踏車穿越府後廣場，影響行人通行安全，屢遭民眾陳情，故設置防撞桿阻擋機踏車進入府後廣場。

秘書處強調，考量身心障礙者輪椅進出與家長推娃娃車通行需求，將於此處留設二處較大通道(開口處約90公分)以利其通行，秘書處將於明（31）日邀集相關機關（建設局、交通局等）及惠來里長現地會勘，研議相關改善措施，以利行人通行。