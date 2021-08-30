日本電競女神伊織萌（伊織もえ）從Cosplay界發跡，擁有甜美臉蛋、F罩杯火辣身材，成為寫真偶像後更是人氣高漲，不時會在社群網站曬辣照送福利，近日她Po出一張穿著改良過的破洞泳衣，美胸幾乎快炸出，辣翻網友。

照片中，伊織萌穿著一件深藍色連身泳衣，抓起頭髮、擺出綁馬尾的姿勢，一雙水靈大眼搭配微微一笑的甜美表情，整個人散發鄰家可愛的氣質，犯規的是，伊織萌特地把泳衣改造成洞洞裝，尤其正面全是洞，使得白皙美肌到處巧妙露一塊，深邃事業線相當吸睛，F球更是呼之欲出，性感又撩人。

另外，伊織萌也發文透露這次拍攝，是預計於10月5日發行的日本漫畫雜誌《漫画アクション》作品，自己對此相當期待。而辣照一Po，立刻湧入大批粉絲興奮留言狂讚「衣服這樣開洞更性感」、「最可愛了」、「很性感、很誘人」、「我期待10/5！」

伊織萌出生於1993年，來自日本千葉縣，雖然身高才161公分，卻有著F罩杯超兇上圍，是日本關東地區的超人氣Coser，之前在漫畫展上COS《死或生》系列女主角霞爆紅，被封為「最清純Coser」加上撞臉女團AKB48人氣成員柏木由紀，讓她人氣扶搖直上，堪稱是「最強Coser偶像」。