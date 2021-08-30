大陸女星趙薇一夕之間「被消失」，《還珠格格》等作品全遭除名、甚至下架，微博超話也被刪除，傳出被列入「劣跡藝人」名單，昨(29)日趙薇突然更新IG透露自己人在北京，卻又立刻刪文，就有網友再爆料「她逃不了」，在網路掀起熱議。

趙薇目前行蹤不明，外界都十分關注她接下來的動向，還有網友透露「老燕子在我國，跑不了」，其中美女部落客「喪彪‧柳飄飄。」更表示，趙薇過去就常有負面新聞，每次都能安然度過，還入股了馬雲的阿里影視成為第2大股東，然而這次她卻踢到鐵板，被全面封殺。

趙薇被網友爆料逃不出大陸。(圖/翻攝自微博)

柳飄飄表示，「所以如果不是有遠比她過去這些黑歷史還要更驚人的實證，各大平台不會有這樣的動作。」認為此事背後有可以動搖中國國本的巨大內情，然而目前此說法仍未獲得證實，事實上，趙薇昨曾更新IG動態，曬出多張照片，並表示：「最好的季節……和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好。」

同時趙薇也在留言處寫下，「北京初秋，最佳閱讀時間，大自然是魔術師」、「好好睡覺吃飯」，引起網友瘋猜她人還在北京，不像之前的爆料，她已經飛到法國鄉下酒莊和老公會合，儘管她迅速刪文仍引起熱議，趙薇甚至還在Instagram自我介紹欄位中加上了「哈哈哈」3個字，被網友質疑是在挑釁。