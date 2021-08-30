200萬劑的BNT疫苗即將抵台，眾人引頸期盼，最新意願登記數據出爐。根據指揮中心公布，自28日14:00開放登記後，截至30日17:00意願登記狀況，全國意願登記完成總人數1373萬4809人，其中不論是單選或多選，意願登記BNT疫苗總計329萬4037人，相當於28、29、30短短3天就增加了將近330萬人想搶打BNT。

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中央流行疫情指揮中心表示，200萬劑的BNT疫苗抵台後，除了其中120萬劑保留給學生施打，剩下的80萬劑將開放給1至10類對象，截至30日17:00最新登記數據，意願登記BNT疫苗總計329萬4037人，意願登記打第1劑的共564萬6219人，意願登記打第2劑的共774萬6091人，其中已打2劑的有342499人。

根據指揮中心公布，自28日14:00開放登記後，截至30日17:00意願登記狀況，不論單選或多選，意願登記BNT疫苗總計329萬4037人。(圖/指揮中心提供)

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，無論是BNT或其他廠牌的疫苗，指揮中心會盡快將開放年輕人打疫苗列入考量，依進貨量適當安排接種順序。

此外，29日10:00至31日12:00第七期AZ疫苗預約狀況，截至30日17:00，符合預約資格的有100萬1693人，已完成預約人數78萬1658人，佔符合預約資格人數的78.03%。第七期AZ疫苗將開放給7月19日前已登記AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的29歲以上對象，施打期間預計自9月3日至9月10日止。