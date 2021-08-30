取自陳建仁臉書

國內疫情趨緩，前副總統陳建仁今天表示，臺灣透過中央與地方政府的合作、國民確實遵行防疫準則、非醫療介入與接種疫苗雙管齊下，使得每日確診病例數逐步下降，再一次展現臺灣防疫措施的迅速、確實、有效！但臺灣疫苗接種覆蓋率偏低，應普及疫苗接種、提升覆蓋率，才能真正免除病毒的進一步危害。

陳建仁在臉書表示，上周四8月26日下午，他接受澳洲ABC電視臺的新聞即時訪問，談到臺灣如何在五月中旬展開三級警戒之後的100多天，讓本土確診病例歸零？臺灣透過中央與地方政府的合作等雙管齊下，使得每日確診病例數很快從500多例，逐步下降至300例、100多例、10多例到個位數。

陳建仁根據牛津大學馬丁學院Our World in Data的數據，比較臺灣與澳洲的COVID-19疫情發展指出。兩國在2020年的防疫表現上，都屬於全球的模範生。臺灣從2020年1月起一直維持低發生率，直到今年五月，因為Alpha變異株的入侵而爆發新一波流行，造成14000多名確診病例，以及800多名死亡。

澳洲在2020年春、夏兩季爆發過流行之後，也保持相當低的發生率，直到最近因Delta變異株的入侵而爆發新一波流行。兩國的累積死亡率也呈現出澳洲的三波流行與台灣的一波流行。截至目前，每百萬人口累積發生率在臺灣是670人，澳洲是1830人。

澳洲在2020年曾經有兩個COVID-19的死亡高峰，然後維持一段相當長期間的低死亡率，直到最近死亡率才再上升；臺灣COVID-19的死亡率一直很低，到了2021年5月才大幅增加。從累積死亡率的圖可以看到，兩國的每百萬人累積死亡率相近，臺灣是35，澳洲是39。

他說，由於臺灣和澳洲的確診病例數偏低，因此七日滾動致死率上下波動較大，兩國都曾經高達10％。以累積致死率來看，在去年2月中旬至8月上旬，兩國致死率都在1.5％上下。此後九個月，臺灣致死率仍維持在1％上下，澳洲則維持在3％左右。

到了今年五月以後，由於臺灣的確診個案的年齡明顯偏高，累積疾病致死率也大幅上升至5％；澳洲的累積致死率，則因確診病例年齡顯著降低而下降至2％。

陳建仁指出，在這兩年的流行期間，臺灣一直保持偏低的管制指標，國民正常上班上學，直到今年五月中旬宣布三級警戒，管制指標才大幅上升；澳洲從去年三月開始，一直維持較嚴格的日常生活管制指標，最近因為Delta變異株的入侵，管制更加嚴格。

但直到8月25日，澳洲的疫苗接種覆蓋率是44％，臺灣是41％，他認為，都需要再大幅提升。兩國透過邊境管制和非醫療介入(NPI)措施，使COVID-19發生率和死亡率，在全球排名都屬偏低；兩國除了要繼續維持良好的防疫措施，更應該普及疫苗接種、提升覆蓋率，才能真正免除COVID-19病毒的進一步危害。