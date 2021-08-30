台中港又傳出外籍船員確診案例，台中港務分公司緊急進行港區大清消。（台中港務分公司提供／陳淑娥台中傳真）

案16098菲律賓籍男子染疫今天確診，他是靠泊台中港碼頭諾曼賈爾的離岸風電工作船船員，疾管署中區管制中心30日已完成登船檢疫，並匡列同船接觸者40人，台中港今天全面擴大清消。

台中港務分公司指出，今天接獲通報後，立即召開緊急防疫應變會議，並展開全面消毒作業，針對4號碼頭一帶及沿線到管制站加強環境消毒。

中央流行疫情指揮中心今天公布境外移入個案，案16098為菲律賓籍40多歲男性船員，該船8月14日抵台中港，28日因工作需求採檢（未入境）後確診，已匡列同船接觸者40人，列自我健康檢測。

台中港確診案例接二連三發生，港區人心惶惶，港區引水人和業者經常發現外籍船員未戴上口罩在船上和碼頭邊趴趴走，甚至群聚聊天，擔心港口成防疫破口，台中港務警察總隊已加強港區巡邏勸導。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。