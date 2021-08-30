華夏科技大學秉持取自社會用之社會的精神，推出熱情推廣價、最便宜場地租借。（華夏科大提供）

「麟洋配」王齊麟與李洋奪下東京奧運羽球金牌、戴資穎拿下銀牌，掀起台灣羽球熱潮，華夏科技大學秉持取自社會用之社會的精神，推出熱情推廣價、最便宜場地租借，平日晚間6至10時、每小時每球場150元，歡迎民眾使用。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，推廣運動健身強健體魄精神，號召民眾一起相揪來運動，歡迎到華夏科大體育館來打羽球，推出熱情推廣價最便宜場地租借，地點位於新北市中和區華夏科大體育館，洽詢電話（02）89415100-1362劉助理，民眾可到官方網站查詢。