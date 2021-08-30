李小妹妹家屬心痛，乖巧的女兒就這樣沒了。（翻攝家長臉書）

桃園25日發生聯結車衝撞機車車禍，邱姓母親騎機車載11歲女兒行經大溪交流道附近，與39歲陳姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，母女瞬間彈飛，女童撞上路旁停放轎車，傷勢嚴重搶救3天後宣告不治。女童家屬指控，肇事駕駛由太太出面道歉，本人則一句話都沒有，非常冷血；陳男則喊冤，女童在醫院時多次表達探望之意，但都被拒絕，怎樣才算是有誠意？

根據警方調查，事發當時，聯結車與機車為同向行駛，由大溪往交流道方向行駛，行經員林路時，雙方疑似發生擦撞，機車上的母女噴飛，媽媽邱女僅擦、挫傷，但後座李姓11歲女兒，疑體重較輕，噴飛撞上路邊停放轎車，導致頭部、全身嚴重骨折、出血，雖及時送醫，但仍在3日後不幸死亡。目前警方已將聯結車駕駛陳男依傷害致死移送，詳細車禍肇事原因仍在調查中。

據了解，李小妹妹這個月初才剛過11歲生日，據ETtoday新聞雲報導，家屬指責陳姓駕駛冷血，僅由太太出面道歉，本人只站在靈堂外面，沒有捻香、沒有鞠躬、沒有道歉，如今乖巧的女兒就這樣沒了，只希望對方向妹妹鞠躬道歉。

不過陳男喊冤表示，車禍發生當下有幫忙打119求援；想去醫院探望李小妹妹，因疫情關係無法進入，家屬也拒絕；到靈堂時他也誠心想道歉，但對方家屬10幾個人將他圍住還想動手，不知道要怎麼樣才算有誠意？