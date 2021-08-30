Delta疫情在美國重新肆虐，根據美國衛生與公共服務部統計，美國新增確診住院人數突破 10 萬人，創今年1月以來新高，跟去年同期相比，該數據達2倍以上，這可能影響美國就業市場恢復，外界也在關注本周五的非農報告是否能如先前強勁，但美股3大期指不受影響，盤前維持小漲。美股周一(30日)上漲16點、以35471.80點開出，半導體股勁揚1%。

截至台灣時間30日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌3.82點或0.011%、暫報35451.98點；標普500指數上漲6.53點或0.14%、暫報4515.90點；那斯達克指數上漲60.39 點或0.40%、暫報15189.90點；費城半導體指數上漲37.39點或1.09%、暫報3473.84點。

5大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價上漲1.51%、暫報722.66美元；台積電ADR股價上漲0.43%、暫報119美元；聯電ADR股價漲0.53%、暫報11.35美元。

NVIDIA股價上漲2.87美元或1.27%、暫報229.23美元，AMD股價上漲2.49 美元或2.24%、暫報113.89美元。

市場正在達拉斯 Fed 8 月製造業活動指數出爐，上次數據為27.3，市場預估本次將來到21.4，隨著美國聯準會主席鮑爾坦承今年合適進行縮減購債行動，但也強調不等於同時啟動升息，預料還是會等到數據真正回到疫情前水準，才會啟動升息循環。