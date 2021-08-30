BNT疫苗即將來台，政府規劃讓12至17歲的在學青少年優先施打，引發各界關注。根據一份網路民調顯示，針對有立委呼籲大學生也應優先施打BNT疫苗，有超過5成網友表示贊成，至於是否同意第二類優先施打BNT疫苗？則有近6成網友表示不贊成。

針對BNT疫苗施打順序的問題，民進黨「正國會」8位立委29日共同聲明，呼籲指揮中心在9月開學前，應先讓大學生、研究生完成疫苗施打，不過中央疫情指揮中心指揮官陳時中29日卻表示，「但是沒有讀大學怎麼辦？」強調大學生施打疫苗確實有好處，但必須嚴謹以對。

入口網站《YAHOO》以「你是否有預約BNT疫苗？」為題，進行網路投票，投票時間為8月30日至9月2日，截至8月30日晚間9點30分，已有2萬多名網友參與投票，結果顯示，表示已經預約的網友有37.9%，想預約尚未預約的有16.7%，不想施打BNT疫苗的有3.9%，不想打疫苗的有5.1%，已經施打其他疫苗27.7%，另外有8.7%網友沒表示明確意見。

對於有立委呼籲，除了12~18歲青少年之外，大學生也應優先施打BNT疫苗，有28%網友表示非常贊成，還算贊成的網友有26.1%，不太贊成的有12.9%，非常不贊成的有16.1%，另外有16.9%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

至於第二類優先人員可優先施打BNT疫苗產生爭議，是否同意第二類優先施打BNT疫苗的部分，有9.7%網友非常贊成，還算贊成的網友有16.8%，不太贊成的有15.5%，非常不贊成的有42.1%，另外有15.9%網友沒表示明確意見。