美國黏合劑製造商富樂（H.B. Fuller）30日表示計劃從9月1日開始把全球出貨的產品增收11％附加費，反映化學原料、塑膠與金屬包裝、運費和薪資等成本持續上漲的壓力。預計從12月1日開始，產品的定價會永久性包含這附加費。