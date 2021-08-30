黏合劑製造商富樂擬9月開始增收11％附加費 22:042021/08/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國黏合劑製造商富樂（H.B. Fuller）30日表示計劃從9月1日開始把全球出貨的產品增收11％附加費，反映化學原料、塑膠與金屬包裝、運費和薪資等成本持續上漲的壓力。預計從12月1日開始，產品的定價會永久性包含這附加費。 大巨蛋權利金議約延宕 黃珊珊：受疫情影響 陸六大物流 9月起上調派送費 #全球 #附加費 #製造商 #富樂 #日開始 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》網路類股大漲 KOSPI連2紅 15:592021/08/30 財經 Uber Eats台灣區總經理李佳穎：創新服務拓版圖 鎖住忠實用戶 04:102021/08/30 財經要聞 全球高運價 飆出三警訊 物流延時、貨品短缺及物價上漲 04:102021/08/30 財經要聞 10元香菜、雞肉去骨去皮 揮軍菜市場 購物也能客製化 04:102021/08/30 財經要聞 明年度國防預算送立院 各軍種搶破頭！海軍爭取採購10架反潛直升機 04:102021/08/30 政治要聞 開元食品捐百萬 助家扶基金會學子 14:152021/08/30 寶島 阿舍乾麵新廠 延至明年投產 04:102021/08/30 產業．科技 江宏傑離婚38天首受訪「認識真正的自己」接新節目離家每天視訊兒女 16:392021/08/30 娛樂 蘇嘉全私訪印尼電文風暴 向國民黨求償200萬 9月13日將宣判 16:292021/08/30 社會 《國際社會》印度重回新冠疫苗製造行列 明年擴大出口產能 16:502021/08/30 財經 花蓮弱勢兒少求助案多2成 助學金缺口逾150萬 13:032021/08/30 寶島 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 越南供應鏈趨近失控 恐不只沒衣服賣 這產業也超慘 - 財經 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 拜登幫忙 晶片荒壓力扛1年 企業要出招了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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